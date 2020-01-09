مصر | مباحث الأموال العامة توجه ضربة قوية لفاسدي الكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الأموال العامة توجه ضربة قوية لفاسدي الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مباجث الأموال العامة، موظفا بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بتهمة اختلاس مبالغ مالية من عهدته، من دون وجه حق، ما أضر بأموال جهة عمله.



وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، قيام المذكور في غضون الفترة من شهر مارس 2016 – حتى فبراير 2018، باستغلال طبيعة عمله، واختصاصه الوظيفي، كونه يشغل منصب مساعد تحصيل آنذاك، ومناط له تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين بالشركة محل عمله، نقدًا أو بموجب شيكات.

وأوضحت التحريات، أن المتهم حصَّل، قيمة بعض الفواتير نقدًا من العملاء، بإجمالي 1،131 ميلون جنيه تقريبًا، واختلسه لنفسه من دون وجه حق، وامتنع عن توريده، وفي سبيل عدم اكتشاف أمره، قام بتسوية قيمة تلك الفواتير المختلسة، بموجب شيكات خاصة بفواتير عملاء آخرين.

وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، حال تردده على مقر عمله، وبمواجهته اعترف بارتكابها وطلب تمكينه من سداد الأموال المستحقة عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

