مصر | ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بأسيوط

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية، خلال مشاجرة بدائرة مركز شرطة القوصية.



وتبلغ لمركز شرطة القوصية، بمديرية أمن أسيوط، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية المنشأة الكبرى بدائرة المركز ووجود متوفيين ومصابين.



وانتقلت أجهزة مديرية أمن أسيوط، مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وبالفحص تبين أن طرفيها كل من طرف أول "عائلة واحدة"، ثلاثة أشخاص اثنين منهم لقيا مصرعهما، إثر إصابتهما بطلقات نارية، والأخير مصاب بطلق ناري، وطرف ثان "عائلة واحدة"، عاطل "هارب"، واثنين آخرين.

ونُشبت المشاجرة إثر وجود خصومة ثأرية بينهم، وقام الطرف الثاني، بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول، ما أسفر عن مصرع اثنين من الطرف الأول، وإصابة آخر، وكذا إصابة أحد المواطنين مقيم بالناحية ذاتها، تصادف مروره بمحل البلاغ في الوقت ذاته، واتهم أحد عناصر الطرف الثاني بإحداث إصابته.

وبسؤال نجل أحد المتوفيين، اتهم الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية صوب أفراد عائلته.

وعقب تقنين الإجراءات قامت أجهزة مديرية أمن أسيوط بحملة أمنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، أسفرت جهودها عن ضبط اثنين من أفراد عائلة الطرف الثاني،، وبإرشادهما تم ضبط طبنجة، "مطموسة الأرقام"، و5 طلقات من العيار ذاته، وبندقية آلية و11 طلقة من العيار ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

