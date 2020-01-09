مصر | المشدد 15 عاما لمتهم بـ"أحداث أطفيح"

في جلسة إعادة إجراءات محاكمته بتهمة اقتحام مركز شرطة أطفيح وإضراب النيران فيه، والتعدي على قوات الشرطة، وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح.

وجاء ذلك

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

