مصر | الداخلية تستجيب لالتماس مواطنة وتنقلها إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تستجيب لالتماس مواطنة وتنقلها إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية كافة، من خلال التعامل الإيجابي مع البلاغات كافة، ذات الطابع الإنساني. وتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بطلب المساعدة لإنزال سيدة مريضة من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.

استجابت وزارة الداخلية، لالتماس مواطنة لنقلها لإحدى المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.



وانتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة.

وقدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

