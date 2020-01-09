مصر | مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق في واقعة حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق والذي أسفر عن وفاة والده.

واستدعت النيابة العاملين بالفيلا، كما استمعت لأقوالهم ممن سمحت حالتهم الصحية بالحديث عن حريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أسفر عن مصرعه.

وأكد العاملون، أنهم فوجئوا باندلاع النيران، وتصاعد كثيف للأدخنة يخرج من الطابق الأول للفيلا، والتي يتواجد فيها والد الفنان إيهاب توفيق، وبمحاولة توجههم إليه لإنقاذه ازدادت النيران في الاشتعال، وحالت الأدخنة من تمكنهم من الرؤية، مما أسفر عن اختناقهم.

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وأضاف العمال، أنه بسرعة شديدة وأثناء محاولتهم إنقاذ والد الفنان امتدت النيران إلى الطابق الثاني فخرجوا مهرولين خارج الفيلا، بعد أن حاصرتهم النيران، وكادت أن تفتك بهم قائلين: "قدر الله وما شاء فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحم والد الفنان إيهاب توفيق"، مبدين حزنهم الشديد لوفاته، وعدم قدرتهم على إنقاذه.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا والد الفنان إيهاب توفيق بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرا بالاختناق، ودلت المعاينة الأولية، إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.