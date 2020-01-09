مصر | والدها وراء الشائعة.. الداخلية: طفلة الأعضاء البشرية على قيد الحياة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والدها وراء الشائعة.. الداخلية: طفلة الأعضاء البشرية على قيد الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الداخلية، عن صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بمنطق السكاكينى بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة - مقيمة حاليًا طرف خالتها بمنطقة عزة الهجانة بحى مدينة نصر- والعثور على جثتها بدون بعض أعضائها.

من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى الطفلة عن طريق عمها، وتبين أنها على قيد الحياة ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تبين أن وراء نشر الخبر المشار إليه، والد الطفلة "معروف عنه تعاطى المواد المخدرة" وسبق اتهامه فى العديد من القضايا، وذلك بهدف استجداء المواطنين وجمع مبالغ مالية، تم تسليم الطفلة لعمها، والتنبيه عليه بحسن رعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.