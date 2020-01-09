مصر | سيارات إغاثة على الطرق وطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارات إغاثة على الطرق وطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونشرت الإدارة الخدمات بكافة المحاور، ودفعت بسيارات الإغاثة المرورية والدفع الرباعي، والأوناش المتحركة.
واطمأن مدير المرور، الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسية، عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدى الـ24 ساعة.
كما نصحت إدارة المرور، المواطنين، بتوخي الحذر أثناء القيادة في الأمطار، وذلك عن طريق تهدئة السرعات وترك المسافات الكافية بين المركبات، وكذلك التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا، مع اتباع قواعد وآداب المرور، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين.
واستمرت الإدارة في شن حملات الرادار، على الطرق السريعة، لضبط السرعات وتقليل نسبة الحوادث، واتتخذت الإجراءات كافة اتجاه المخالفين.