مصر | سيارات إغاثة على الطرق وطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار

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رفعت الإدارة العامة للمرور، درجة الاستعداد القصوى، بين قياداتها وأفرادها، تحسبًا لسقوط أمطار، على الطرق والمحاور المختلفة.

ونشرت الإدارة الخدمات بكافة المحاور، ودفعت بسيارات الإغاثة المرورية والدفع الرباعي، والأوناش المتحركة.



واطمأن مدير المرور، الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسية، عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدى الـ24 ساعة.