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مصر | سيارات إغاثة على الطرق وطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار

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رفعت الإدارة العامة للمرور، درجة الاستعداد القصوى، بين قياداتها وأفرادها، تحسبًا لسقوط أمطار، على الطرق والمحاور المختلفة. 

ونشرت الإدارة الخدمات بكافة المحاور، ودفعت بسيارات الإغاثة المرورية والدفع الرباعي، والأوناش المتحركة.


واطمأن مدير المرور، الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسية، عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدى الـ24 ساعة.

وشدد مساعد الوزير، على ضرورة نشر الأقوال الأمنية وتفعيل دور الإغاثة المرورية، ونشرت الإدارة أرقام الإغاثة للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة.

كما نصحت إدارة المرور، المواطنين، بتوخي الحذر أثناء القيادة في الأمطار، وذلك عن طريق تهدئة السرعات وترك المسافات الكافية بين المركبات، وكذلك التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا، مع اتباع قواعد وآداب المرور، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين.

واستمرت الإدارة في شن حملات الرادار، على الطرق السريعة، لضبط السرعات وتقليل نسبة الحوادث، واتتخذت الإجراءات كافة اتجاه المخالفين.

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