مصر | معاينة النيابة لفيلا إيهاب توفيق: الخسائر تجاوزت المليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاينة النيابة لفيلا إيهاب توفيق: الخسائر تجاوزت المليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة النيابة العامة التي أجرتها نيابة مدينة نصر، لفيلا والد المطرب إيهاب توفيق، والتي نشب فيها حريق صباح اليوم وأسفر عن مصرعه، أن الخسائر الأولية تجاوزت المليون جنيه.

وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران اندلعت في الطابق الأول حيث يقيم والد الفنان إيهاب توفيق، وأتت على جميع محتويات الفيلا، ثم امتدت إلى الطابق الثاني، ولم يتمكن أحد من إنقاذ والد المتوفي حيث هرع الجميع إلى خارج الفيلا.

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وكشفت التحريات الأولية، أن ماس كهربائى بأحد الأجهزة الكهربائية، تسبب في اندلاع النيران داخل الفيلا.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا والد الفنان إيهاب توفيق بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء.