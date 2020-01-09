مصر | عاجل.. المعاينة تكشف سبب حريق فيلا إيهاب توفيق وكيف مات والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المعاينة تكشف سبب حريق فيلا إيهاب توفيق وكيف مات والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه إثر اختناقه صباح اليوم بفيلاته الخاصة في مدينة نصر.

تلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا والد الفنان إيهاب توفيق، الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وعلى الفور أنتقل اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة والمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وتبين وفاة مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرا بالاختناق، ودلت المعاينة الأولية إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا، كما أصيب عدد آخر من العاملين بالاختناق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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ودلت معاينة الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى حريق فيلا والد الفنان إيهاب التوفيق بمدينة نصر أن الراحل يدعى أحمد توفيق فى بداية الثمانينيات من العمر وكان يعانى من صعوبة فى الحركة بسبب كبر السن، كما أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي فى دفاية بـ"الريسيبشن" فى الطابق الثانى من الفيلا المكونة من 3 طوابق وتسبب فى دخان كثيف أسفر عن وفاة والد إيهاب توفيق.

وأضافت المعاينة أن المتوفى لقى مصرعه أثناء وجودة داخل غرفة النوم ولم يستطع الخروج بسبب كبر سنة وصعوبة الحركة.

كما أضافت المعاينة انه أثناء نشوب الحريق حاول الفنان إيهاب توفيق وباقى العاملين إنقاذ المتوفى ولكنهم فشلوا بسبب النيران والدخان الكثيف، وحضرت قوات الإنقاذ البرى والمطافئ إلى مكان الحادث سريعا وتمكنوا من منع امتداد النيران لباقى المجاورات أو الطوابق العليا كما أنقذوا باقى أفراد الأسرة والعاملين، وكشفت المعاينة، أن النيران اندلعت في الطابق الثانى حيث يقيم والد الفنان إيهاب توفيق، وأتت على جميع محتويات الفيلا.