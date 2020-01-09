مصر | حملات مرورية على الطرق لضبط المخالفين ومتعاطي المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية على الطرق لضبط المخالفين ومتعاطي المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الإدارة العامة للمرور، تواجدها بالطرق السريعة والصحراوية، بجانب نشر القوات الأمنية، والدراجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي، وسيارات الإغاثة المرورية، لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وشددت الإدارة حملاتها لضبط متعاطي المخدرات أثناء القيادة، وذلك عن طريق إجراء تحليل للسائقين المشتبه في أمرهم، وكذلك حملات الحد من تجاوز السرعات، ورفع الدراجات المتروكة بجوار المنشآت والميادين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بالتواجد المروري الجدي والفعال على الطرق السريعة لتسيير وتسهيل الحركة المرورية.