أخبار مصر | الأحد.. البرلمان يناقش قانوني الإيداع والزراعة العضوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. البرلمان يناقش قانوني الإيداع والزراعة العضوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، والمُقرر انعقادها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

وتناقش الجلسة، تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.