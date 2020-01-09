أخبار مصر | الأحد.. البرلمان يصوت على 4 قوانين بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. البرلمان يصوت على 4 قوانين بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، والمُقرر انعقادها الأحد المقبل، على 4 مشروعات قوانين بشكل نهائي.

ومن بين المشروعات: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.