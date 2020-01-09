أخبار مصر | الأحد.. البرلمان يناقش 42 طلبا من النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. البرلمان يناقش 42 طلبا من النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، والمُقرر انعقادها الأحد المقبل، 42 طلب مناقشة عامة، مُقدم من النواب.

ومن أبرز تلك الطلبات، طلب النائب أبو المعاطي مصطفى، وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف وماله من تأثير سلبي على الثروة الحيوانية.

وكذلك طلب آخر، عن سياسة الحكومة بشأن وضع سعر عادل لمحصول القطن يراعي التكاليف الباهظة لزراعته، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء مساكن إسكان اجتماعي وخاصة بمدن محافظة دمياط. الجلسة، تنقش أيضًا، طلب النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور بيوت وقصور الثقافة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المزارعين من غرامات زراعة الأرز.

كما تناقش طلب النائب محمد الكوراني وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة وخاصة بالإسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الداخلية وخاصة بالإسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الصرف الصحي ببعض المناطق وخاصة بالإسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة وخاصة بمحافظة الإسكندرية.

