أخبار مصر | ننشر القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حى الهرم وفقًا للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية، وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

حيث أصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لــ 4 مناطق بنطاق الحى شملت:-

المنطقة الأولى:

شارع فيصل بداية من التقائه مع طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائرى، والحدود الإدارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات وطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وميدان الرماية ومدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوى وشارع الأهرام وترعة المريوطية حتى التقائه مع شارع الملك فيصل.

المنطقة الثانية:

شارع الملك فيصل بداية من التقائه مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية والطريق الدائرى وطريق كفر طهرمس حتى التقائه بشارع الملك فيصل.

المنطقة الثالثة:

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شارع الهرم بداية من التقائه مع طريق المريوطية وشارع أبو الهول السياحى الشرقى (ترعة المنصورية ) والطريق الدائرى المنيب وترعة المريوطية حتى التقائه بشارع الهرم.

المنطقة الرابعة:

(منشية البكارى- كفر غطاطى) طريق المنشية بداية من التقائه مع الطريق الدائري- شارع المأذون (شارع محمد عبد الدايم) وشارع السعودى وطريق المريوطية حدود الحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبينى( طريق جمال الدين البنا) وشارع الحاج نصر المنوفى والطريق الدائرى وترعة نصار وطريق مصرف كرداسة وشارع المدرسة القديم وشارع بهجت وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائرى حتى التقائه مع طريق المنشية.

حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنية كحد أدنى و280 جنيه كحد أقصى و100 جنية للأغراض الإدارية كحد أدنى و360 جنيه كحد أقصى و205 جنيه للمتر التجارى كحد أدنى و800 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م.

وأشار قرار محافظ الجيزة إلى حظر التصالح فى عدد من المناطق وفقا للفقرة 6 من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنه 2019 وهى مناطق شارع الهرم بداية من طريق أبو الهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) ومدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوي وميدان الرماية وطريق القاهرة الفيوم الصحراوى وامتداد الطريق الدائرى (محور المنيب) وشارع ابو الهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) حتى التقائه بشارع الهرم.

كما اصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها فى حوالى 15 شارع رئيسى وحيوي بنطاق حى الهرم شملت شارعى كعبيش ومصرف اللبينى 1000 للتجارى 280 للإداري 200 للسكنى وشارعى المنشية وكفر طهرمس 600 للتجارى 200 للإداري 160 للسكنى.

وشارع الصفا والمروة 400 للتجارى 160 للإداري 120 للسكنى وشارع زغلول 800 للتجارى 240 للإداري 160 للسكنى وشارع الهرم 1200 للتجارى 360 للإداري 280 للسكنى وترعة المريوطية ( الجهه الغربية) 800 للتجارى 280 للإداري 200 للسكنى وشارع المنصورية (الجهة الشرقية) 1000 للتجارى 320 للإداري 240 للسكنى.

وطريق مصر إسكندرية الصحراوي 800 للتجارى 400 للإداري 320 للسكنى وشارع الملك فيصل 1600 للتجارى 400 للإداري 320 للسكنى وشارع الثروة المعدنية 800 للتجارى 360 للإداري 280 للسكنى وشارعى جاردينيا والجيش 1000 للتجارى 400 للإداري 320 للسكنى وشارع المجزر الالى 600 للتجارى 320 للإداري 240 للسكنى وشارع عمرو بن العاص 800 للتجارى 280 للإداري 200 للسكنى.