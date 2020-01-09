أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الوزير، يرفقه محافظ قنا، اللواء أشرف غريب، تفقدا مركز التدريب المهني لتعليم فنون الحرف اليدوية، بمدينة فقط التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع أي ما يوازي 8 أفدنة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين يضم 150 سريرًا، واستمع لشرح من مدير المركز المهندس عبد الحميد غزال، بحضور أسعد أحمد السيد مدير المديرية، مشيرا إلي أن المركز يضم 13 ورشة تدريبية منها 9 ورش على مهن التشييد والبناء(نجار، وحداد مسلح، وشدادات معدنية، وبناء طوب، ومحارة، وسيراميك، والسباكة، وتركيبات كهربائية، ومعمل مساحة)، بالإضافة إلي ورش نجارة وخراطة مطلوب صيانتهم، واللحام جاري تطويرها، وورشة التبريد والتكييف جارٍ استكمالها.
كما تفقد الوزير والمحافظ، أماكن 6 ورش جديدة يجري إقامتها من ضمنها ورشة للطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشماسية)، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الدش والمحمول، والملابس الجاهزة، والتطريز الآلي، والحاسب الآلي.
كما تفقد الوزير الفندق الملحق بالمركز لبدء تجهزه وفرشة ليستقبل متدربين من الاشقاء الأفارقة وجنسيات أخرين بإعلان ذلك من خلال سفاراتنا بالخارج، داعيا الشباب من الجنسين بمحافظات الصعيد والمحافظات المجاورة لقنا الإقبال على التدريب لتأهيلهم على مختلف المهن والحرف، لبداية مشروع صغير يدر دخلًا لهم.
كما طلب من الفتيات المتدربات علي مهنة المساحة تشجيع زميلاتهم علي التقدم للتدريب، حتي يكون لهم فرصة عمل في هذه المهنة لعد انقراضها.
وزار الوزير والمحافظ، مساحة 4 آلاف متر، سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل بتدريب الشباب من خريجي دبلومات الزراعة بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية علي إقامة صوبات زراعية بزراعة نباتات طبية وعطرية.
وأكد الوزير، أن المركز بعد تطويره وتغير النمط التدريبي سوف يقدم أحدث برامج للدراسة والتدريب وبناء القدرت وتأهيل الشباب وتنفيذ أحلامه وتطلعاته في توفير حياة لائقة وكريمة، مشيرا إلي أن العامل المصري جبار إذا ما توافرت له كل الإمكانيات يصبح أفضل عامل علي مستوي العالم.
وقال "سعفان" إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بتنمية جنوب الصعيد، ونتيجة لذلك تم تطوير المركز بعد أن كان من ضمن المشروعات المتعثرة والمهملة بالمحافظة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى حل المشاكل التي كانت عقبة أمامه، موضحا أنه سيساهم في تدريب المتدربين من التعليم وخريجي المدارس الفنية ومنحهم مهنة تساعدهم في الحياة ويساهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلي 7.8% من إجمالي قـوة العمـل خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر" لعام 2019.
وأوضح "سعفان"، أن الوزارة أطلقت العام الماضي عاما للتدريب المهني، مؤكدا أن هذا الملف يعتبرُ من أهم اهتماماته الرئيسية لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل، والقضاء على شبح البطالة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر "رؤية 2030".
وتابع الوزير أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والنهوض بها نهوضًا شاملًا، والبالغ عددها 38 مركزًا و3 ورش ثابتة، و13 وحدة متنقلة، تم اعادة وتهيئة وتجديد 8 وحدات من هذه الوحدات وتزويدها بالعربات اللازمة لانتقالها بين جميع المحافظات والأقاليم والنجوع القري، لتدريب الشباب على ما يحتاجه سوق العمل المصري.
ومن ناحيته، أكد المحافظ أن قنا، ستكون لها الريادة على صعيد مصر والأفضل خلال عامين من الأن، مشيرا إلى أن ميزانية المحافظة تضاعفت 4 مرات سابقتها لتصل إلى 4 مليارات جنيه.