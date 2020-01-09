أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط

ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا، ويطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ويلتقي القيادات النقابية للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

الوزير، يرفقه محافظ قنا، اللواء أشرف غريب، تفقدا مركز التدريب المهني لتعليم فنون الحرف اليدوية، بمدينة فقط التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع أي ما يوازي 8 أفدنة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين يضم 150 سريرًا، واستمع لشرح من مدير المركز المهندس عبد الحميد غزال، بحضور أسعد أحمد السيد مدير المديرية، مشيرا إلي أن المركز يضم 13 ورشة تدريبية منها 9 ورش على مهن التشييد والبناء(نجار، وحداد مسلح، وشدادات معدنية، وبناء طوب، ومحارة، وسيراميك، والسباكة، وتركيبات كهربائية، ومعمل مساحة)، بالإضافة إلي ورش نجارة وخراطة مطلوب صيانتهم، واللحام جاري تطويرها، وورشة التبريد والتكييف جارٍ استكمالها.

كما تفقد الوزير والمحافظ، أماكن 6 ورش جديدة يجري إقامتها من ضمنها ورشة للطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشماسية)، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الدش والمحمول، والملابس الجاهزة، والتطريز الآلي، والحاسب الآلي.

كما تفقد الوزير الفندق الملحق بالمركز لبدء تجهزه وفرشة ليستقبل متدربين من الاشقاء الأفارقة وجنسيات أخرين بإعلان ذلك من خلال سفاراتنا بالخارج، داعيا الشباب من الجنسين بمحافظات الصعيد والمحافظات المجاورة لقنا الإقبال على التدريب لتأهيلهم على مختلف المهن والحرف، لبداية مشروع صغير يدر دخلًا لهم.