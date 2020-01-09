أخبار مصر | التعليم: مدرسة هويتنا تتكلف 70 مليون جنيه ومقرها بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: مدرسة هويتنا تتكلف 70 مليون جنيه ومقرها بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتوقيع برتوكول مع محافظ القاهرة بعد قليل؛ لإنشاء مدرسة "هويتنا".

وقد حصلت "الخليج 365" على تفاصيل البرتوكول حيث تم تخصيص 70 مليون جنيه لهذه المدرسة كمساهمات من البنوك، وهى عبارة عن مدرسة رسمية مستدامة غير هادفة للربح تقدم خدمة تعليمية لسكان حى حلوان.

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وأضاف البرتوكول أنه تم تقدير مصروفات مناسبة للمدرسة بالإضافة إلى أن هذه المدرسة تتطرق إلى معالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى الوقت الراهن بالإضافة إلى أنها تحافظ على الهوية والقيم المصرية.

جدير بالذكر أن يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، لحضور مراسم توقيع بروتوكول ومؤتمر صحفي لإنشاء "مدرسة هويتنا".

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها أنها أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسوف يتم ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك، اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 بفندق سميراميس انتركونتيننتال.