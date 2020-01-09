أخبار مصر | وزير النقل يوجه بتكثيف أعمال تطوير كوبري إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بتكثيف أعمال تطوير كوبري إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، كوبري إمبابة على النيل؛ لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتجديد وتطوير الكوبري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 92%.

ووجه الوزير، بضرورة العمل على مدار الساعة، وتكثيف الأعمال للانتهاء منه، وفقا للموعد المحدد مع مراعاة اتخاذ تدابير وإجراءات السلامة والأمان، في أثناء عمليات التنفيذ للحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري.