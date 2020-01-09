أخبار مصر | تعرف على خدمات مكاتب "خدمة المسنين"

وتعمل دور المسنين، على خدمة المسنين بمنازلهم سواء من أعضاء النادي أو من خارجة، وذلك عن طريق توفير العديد من الخدمات مثل وجبات غذائيـة جاهزة ورعاية صحية عالية المستوى ورعاية اجتماعية ومعاونة في نطاق المنزل ومعاونته في تأدية الخدمات المختلفة مع المؤسسات الحكومية مثل: دفع فواتير الكهرباء والتليفون، نجدة المسن عند الضرورة، توصيل المعاشات، وإصلاح أعطال الكهرباء، والسباكة، والنجارة، وتوفير جليس، وجليسة المسن.

* الفئة المستحقة:-



