أخبار مصر | تعرف على شروط الالتحاق بدور مسنين والمستندات المطلوبة

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يضع قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للالتحاق بدور للمسنين، حيث أنها مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمة، وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.
المسنين
- تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم.
* المستندات المطلوبــة:-
*الفئة المستحقة:-
المسنين
* الشروط:-
- بلوغ سن 60 عامًا فأكثر (الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا) ويجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسون عامًا إذا توفرت الإمكانيات بالدار.
- الخلو من الأمراض المعدية كافة.
- أن ينطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.
- أن يتوافر لديه كفيل.
- قبول نظام العمل بالمؤسسة.
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* إجراءات الحصول على الخدمة:-
- سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي (19) ش المراغي بالعجوزة مبنى الشئون رقم (2) أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة للمسن.
- تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم.
* المستندات المطلوبــة:-
- صورة بطاقة الرقم القومى + الأصل للإطلاع.
- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
- شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي، إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.