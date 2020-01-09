أخبار مصر | تعرف على شروط الالتحاق بدور مسنين والمستندات المطلوبة

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يضع قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للالتحاق بدور للمسنين، حيث أنها مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمة، وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.​

*الفئة المستحقة:-



المسنين المسنين * الشروط:-

- بلوغ سن 60 عامًا فأكثر (الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا​) ويجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسون عامًا إذا توفرت الإمكانيات بالدار.

- الخلو من الأمراض المعدية كافة.

- أن ينطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة. * إجراءات الحصول على الخدمة:- Advertisements



- ​سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي (19) ش المراغي بالعجوزة مبنى الشئون رقم (2) أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة للمسن.



- تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم. - تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم. * المستندات المطلوبــة:-





- صورة بطاقة الرقم القومى + الأصل للإطلاع.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.