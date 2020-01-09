أخبار مصر | نقيب الصحفيين السابق يشكر وزير التعليم على استجابته بشأن "النوبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين السابق يشكر وزير التعليم على استجابته بشأن "النوبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، الشكر للدكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم، على اهتمامه، والرد بسرعة، على مقال له تحت عنوان "الإجابات كلها خطأ".

المقال نشر الأسبوع الماضي، وكان يدور حول سؤال، جاء ضمن الأسئلة الاسترشادية، الت وضعتها الوزارة، لطلاب الصف الأول الثانوي، في مادة التاريخ.

وقال "سلامة" في بيان صحفي له، إن "السؤال، كان يتعلق بوجود جنود، من النوبة، في الجيش المصري، وقد قام الوزير بمتابعة الموقف، مع الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات، الذي أرسل ردا، يشير فيه إلى أن السؤال الخاص، بوجود جنود من النوبة، في الجيش المصري، يقيس قدرة الطالب على الاستنتاج، والإجابة الصحيحة هي (ج) التواصل بين مصر وشمال السودان، وذلك طبقا للمادة العلمية، الموجودة في كتاب الوزارة ص43، حيث اهتم المصريون الفراعنة بالنوبة، والتي كانت جزءا من الحدود الجنوبية المصرية، منذ أقدم العصور".

Advertisements

واستكمل "سلامة" أن "تحدثت مع الدكتور طارق شوقي، في ضرورة إعادة النظر، في تصحيح بعض المعلومات التاريخية، لأن النوبة جزء أصيل من مصر، طوال تاريخها، القديم والحديث، وبالتالي، فإن الإجابة المنطقية هي أن النوبة جزء أصيل من مصر، والدليل وجود جنود من النوبة، طوال التاريخ، ضمن صفوف الجيش المصري، ما يؤكد أن النوبيين مواطنون مصريون، لهم كل الحقوق، وعليهم كل الواجبات".

وتابع أن "الوزير، أوضح أن هناك لجانا كثيرة، تعمل على إعادة ضبط المعلومات التاريخية، وغيرها من المعلومات، التي كانت عبارة عن "حشو"، في الكثير من المواد وأنه يتم، تباعا، ملاحظة هذه الأشياء، وتصحيحها أولًا بأول".

واختتم "سلامة" بأنه "طمأن الوزير الطلاب وأولياء الأمور، وأن التطوير يأخذ وقته، وأن الوزارة تسير فيه، بسلاسة، من دون ضغط على أولياء الأمور والطلاب، وأن الأسئلة الاسترشادية، هدفها ضياع رهبة الامتحانات عند الطلاب، وحتى يتعودوا على طرق الامتحانات الجديدة، التي هي أكثر سهولة ويسرا، مما كانت عليه من قبل".