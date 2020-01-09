أخبار مصر | خسوف القمر يزين سماء السعودية في أول ظاهرة فلكية بـ2020 غدًا الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسوف القمر يزين سماء السعودية في أول ظاهرة فلكية بـ2020 غدًا الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد سكان المملكة العربية السعودية، غدًا الجمعة الموافق 10/1/2020، ظاهرة خسوف القمر كأول الظواهر الفلكية في عام 2020.

خسوف القمر بالسعودية

وتتزين سماء المملكة بظاهرة خسوف القمر ليكون هواة الفلك والمغرمين والمهتمين بالظواهر الفلكية، على موعد ممتاز لتسجيلها وتوثيقها ومشاهدتها بشكل حي.

خسوف القمر وقبله كسوف

ويأتي خسوف القمر بعد ظاهرة شهدتها المملكة العربية السعودية منذ أسبوعين تقريبًا، من كسوف الشمس في الـ26 من ديسمبر 2019.

خسوف القمر واحد من أربع

ويعد خسوف القمر واحدًا من بين أربع خسوفات هذه السنة، بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

كيف يحدث خسوف القمر؟

وقال رئيسها ماجد أبو زاهرة: "إنَّ خسوف القمر شبه الظل، يحدث عندما يعبر القمر منطقة شبه ظل الأرض الباهتة، مؤكدًا أنّه خلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر قليلًا لكن قرصه سيبقى مضاءً بالكامل خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020؛ لكونها من نوع شبه الظل.

مراحل خسوف القمر

وتابع: "مراحل خسوف القمر ستكون في وقتٍ واحد في مناطق المملكة كافة؛ حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 8:08 بتوقيت السعودية، السـ7:07 بتوقيت القاهرة، وفي هذه المرحلة لن يشاهد أي تغير في إضاءة قرص القمر ويظهر كالمعتاد.

توقيت خسوف القمر

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وأردف: "يتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 10:10 مساء بتوقيت السعودية، الـ9:10 مساء القاهرة، وسيكون هذا أفضل وقت لمحاولة ملاحظة الخفوت في سطوع القمر. وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، وقد لا يلاحظ أي تغير عند المراقبة بالعين المجردة".

ظاهرة خسوف القمر

وأضاف عن خسوف القمر: "يصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:21 مساءً بتوقيت السعودية، ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض، وهو أول بدرٍ من ثلاثة في فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

موعد انتهاء خسوف القمر

وينتهي خسوف القمر بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، بحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة.

خسوف القمر متفق

ويأتي خسوف القمر، متفقًا مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا؛ حيث يغطي ظل الأرض 90 % من سطح القمر، وسيبقى قرص القمر مضيئًا بالكامل خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020، لكونها من نوع شبه الظل.

مشاهدة خسوف القمر

لا يمكن رؤية خسوف القمر المرتقب حدوثه الجمعة، بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أوروبا- قارة آسيا- معظم قارة أستراليا- قارة إفريقيا- شمال غربي أمريكا الشمالية- شرق أمريكا الجنوبية- غرب المحيط الباسفيكي- المحيط الأطلسي- المحيط الهندي- القارة القطبية الشمالية".

خسوف القمر والأشهر الهجرية

ويقيد خسوف القمر التأكد من بدايات الأشهر القمرية (الهجرية)؛ إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل؛ أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها؛ حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه.

خسوف القمر في 2020

يذكر أن عام 2020، سيشهد حوالي 4 خسوفات قمرية وكسوفان للشمس، فيما يشهد القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) 230 خسوفًا قمريًا منهم 85 خسوفًا كاملًا و 58 خسوفًا جزئيًا و 87 خسوفًا شبه ظل.