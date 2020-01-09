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شكرا لقرائتكم خبر عن توقف المرور بطريق «الإسكندرية الصحراوي» بسبب حادث شاحنة وقود (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب حادث تصادم بين شاحنتين نقل، أحدهما تحمل مواد سريعة الاشتعال، بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، الخميس، لتوقف الحركة المرورية، فيما هرعت سيارات الدفاع المدنى إلى موقع الحادث لتأمينه وانتقلت قيادات المحافظة للاشراف على عملية رفع آثار الحادث.
تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور.
انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور وحي العامرية ثان إلى موقع الحادث.
وتبين من الفحص ان تصادما وقع بين سيارتين نقل ثقيل، أحدهما تحمل مواد بترولية سريعة الاشتعال وانقلاب حمولتها وسط الطريق، فيما اصطدمت الثانية بجزيرة منتصف الطريق، دون حدوث إصابات.
وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال إزالة المواد البترولية من الطريق، تمهيدا لإعادة المرور بشكل أمن.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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