شكرا لقرائتكم خبر عن «المهن الموسيقية»: ماس كهربائي في «دفاية» سبب حريق فيلا إيهاب توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة المهن الموسيقية، وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، الذي لقي مصرعه في اندلاع حريق هائل فجر الخميس، التهم الفيلا التي يسكن فيها، إثر حدوث ماس كهربائي في جهاز المدفأة.

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وتقدمت النقابة بخالص التعازي للفنان إيهاب توفيق في وفاه والده، ووجه مجلس النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر بمؤازرة ودعم الفنان إيهاب توفيق، وذلك بعد تلقيه خبر الحادث المؤلم.

وقالت النقابة، في بيان الخميس: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي للفنان إيهاب توفيق في وفاه والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها فجر اليوم.. رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان".

كان حريق هائل قد نشب في فيلا الفنان إيهاب توفيق، فجر اليوم، وأسفر الحريق عن مصرع والده.. ووفقا للمعاينة الأولية تبين أن السبب وراء الحريق حدوث ماس كهربائي في جهاز المدفئة.