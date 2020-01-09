وزير النقل يتابع مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة على النيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، كوبري إمبابة على النيل وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتجديد وتطوير الكوبري والتي بلغت نسبة تنفيذها 92%. Advertisements والتقي الوزير خلال الجولة بالمهندسين والفنيين واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع والتي تشمل (إزالة وإعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات- تنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد العلوية- صيانة درابزينات مشايات الكوبري- فك واستعدال الأجزاء الجانبية الخاصة بممشى الكوبري- صيانة الأجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية- تنفيذ وتركيب شبكة الإنارة لمشايات السيارات والأفراد- تنفيذ وتركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المُتحركة- أعمال الدهان). ووجه وزير النقل بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد مع مراعاة اتخاذ كافة تدابير وإجراءات السلامة والأمان أثناء عمليات التنفيذ للحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري. جدير بالذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري، والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترا ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا. وزير النقل يتابع مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري امبابة وزير النقل يتابع مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري امبابة

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