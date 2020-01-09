شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حالة الطقس.. «تعليم الإسكندرية» تعلن انتظام 368 ألف طالب وطالبة بالامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل للصفين الخامس والسادس الابتدائي والنقل للصفين الأول والثاني الإعدادي اليوم الخميس، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة، حيث يخوض الماراثون 368 ألف طالب وطالبة للمرحلتين رغم موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

وقال: بدأت امتحانات الصفين الخامس والسادس من المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019- 2020 بامتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية للصفين، وبلغ عدد المتقدمين للصفين الخامس والسادس الابتدائي 201 ألف طالب وطالبة، كما يؤدي في نفس التوقيت من ذات اليوم طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية والبالغ عددهم ما يزيد على 158 ألفا للصفين.

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وشدد «الديب»، في بيان الخميس، على الدقة المتناهية في تقدير الدرجات لصفوف النقل التي أدّت الامتحانات والمراجعة أكثر من مرة في عمليات رصد الدرجات في الشيت الورقي والشيت الإلكتروني، ومن المزمع تحديد موعد لإعلان النتائج في وقت واحد بجميع الإدارات التعليمية، وأن امتحانات الصفين الثالث والرابع جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرف العمليات بكل إدارة أو غرفة العمليات المركزية أي شكاوى بشأن أي امتحان رغم مرور المحافظة بحالة طقس غير مستقرة وسقوط أمطار غزيرة إلا أن الإدارات تغلبت على أي معوقات بالتواصل مع مرافق المحافظة والأحياء للتخلص من كميات الأمطار.

وأكد وكيل الوزارة أنه أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية وإرسال التقارير أولًا بأول.

وفي سياق متصل، عقد «الديب» اجتماعاً موسعاً، أمس، ضم قطاعات التعليم العام والشئون التنفيذية ومديري عموم الإدارات والتعليم الثانوي والتعليم الخاص والإحصاء والتطوير التكنولوجي ومديري المدارس الثانوية بالمحافظة في إطار الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي تبدأ السبت المقبل، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات والسماح للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي وإعداد تقرير يومي عن سير لجنة الامتحانات وكشف مُجمّع للطلاب الغائبين وكافة المستندات اللازمة.