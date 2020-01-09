شكرا لقرائتكم خبر عن سقطت شجرة فانقطعت الكهرباء عن قرية بأكملها في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة بالقليوبية في سقوط شجرة على عمود كهرباء بقرية كفر الرجالات مركز طوخ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وتحركت أجهزة الوحدة المحلية لاكياد دجوي، برئاسة أيمن حسين، رئيس الوحدة، بإشراف محمد خيري رئيس مدينة ومركز طوخ، وتبين سقوط عمود كهرباء أمام مسجد الشهيد بناحية قرية كفر الرجالات نتيجة سقوط شجرة عليه بسبب سوء الأحوال الجوية، وتمكنت فرق الطوارئ بالاشتراك مع شبكة الكهرباء بطوخ من زراعة العمود وشد الأسلاك وعمل الصيانة اللازمة وإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.

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فيما واصلت حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة، وجرى نشر فرق الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفوري مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

سقوط شجرة وقطع الكهرباء فى قرية بطوخ بسبب الطقس السيئ

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار التى ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأمر المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وأهابت محافظة القليوبية بالمواطنين توخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ولحين الانتهاء من النوة الحالية.