شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بـ53 قرية في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب لـ53 قرية، وتوصيل خدمة الصرف الصحي بـ8 قرى، بقيمة 209 ملايين جنيه، خلال العام 2019 /2020، لتحقيق الاستفادة لـ900 ألف مواطن بالقرى المستهدفة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقرى الأكثر فقراً، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن ذلك يأتي استجابة للدعوة للمشاركة المجتمعية الفعالة والإسهام في حل المشكلات وتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر فقراً، والتي تم تدشين المبادرة من أجلها، موضحاً أن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة بأطوال 35100م، وتنفيذ 35 بئراً، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لـ8 قرى مستهدفة.

وأشار إلى أن الشركة تتمسك بمشاركتها المجتمعية التي ستساعد في تجسيد الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث تضع نصب عينيها المسؤولية المجتمعية والبعد الإنسانى، الذى يكمن في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري.