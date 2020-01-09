شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد: أمطار رعدية ومتوسطة بالقاهرة وشمال الصعيد والحرارة صفر بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة، أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجة، سانت كاترين العظمى 4 درجة والصغرى صفر درجة.

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كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

كما كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مدينة سانت كاترين تشهد طقس شديد البرودة، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين صفر و درجتين تحت الصفر، وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأجواء شديدة البرودة بسانت كاترين سببها الطبيعة الجبلية هناك ويتسبب الطقس فى موجة صقيع وتكون الثلوج على القمم الجبلية.

وتشهد مدينة سانت كاترين اليوم انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة بسانت كاترين العظمى 09 والصغرى 0 فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.