شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: مدينة برنيس بمرسى علم أجمل الوجهات السياحية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مدينة برنيس التى تقع جنوب مرسى علم، إحدى الوجهات الجديدة للسياح بالبحر الأحمر فى مصرحسبما قالت وكالة "سى فياجى" الإيطالية.

وقالت الوكالة إن مدينة برنيس مدينة صغيرة على بعد 150 كم جنوب مرسى علم وبها بقايا "معبد سميراميس" الذى بناه "تراجان وتيبريوس"،وهى مدينة قديمة سميت على اسم بطليموس الثانى وقد أصبحت ميناء تجارى عام 257 قبل الميلاد ومعبد سميراميس المهدم يقع قريبا من المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن مدينة برنيس، منطقة غنية بالأسماك ومن أفضل المناطق الاستشفائية بمصر، وبالقرب من الشاطئ توجد جزيرة الزبرجد التى اشتهرت كمصدر للزبرجد الذى كان يستخرج من المناجم هناك منذ 1500 قبل الميلاد وحتى منتصف القرن العشرين.

كما أن تلك المدينة معروفة بالشعاب المرجانية، واعتبرتها الوكالة جنة لمحبى البحر والأسرار التى يخفيها البحر الأحمر.

ويعد مطار برنيس من ضمن 5 مطارات كبرى تعمل مصر عل إنشائها، ويسهل مطار برنيس ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتىحلايب وشلاتين، ويعزز من زياده حركة السياحية بمحافظات البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم.

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ويحتوى مطار برنيس على ممر واحد، ويجري العمل على تجهيز وحدات الإنارة وحقل الطائرات بالمهبط، وانتهاء التجهيزات اللازمة، وتم تحويله إلي مطار مدنة بعد قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير التمويل للمشروع طبقا لقرار رئاسة الوزراء.

وتم تجهيز المطار لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة لمحافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يحقق المطار عائد اقتصادي كبير خاصة بالنسبة لخدمة القرى والفنادق السياحية الواقعة جنوب مدينة مرسى علم واستغلال ثروات منطقة حلايب وشلاتين .