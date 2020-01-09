شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تجرى تجربة للدخول على منصة الامتحانات بالتابلت .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت مديرية تعليم القاهرة تجربة عملية للدخول على منصة الامتحانات بالتابلت، وذلك ضمن استعدادات المديرية لامتحانات الصف الثانى الثانوى، حيث أكد محمد عطية وكيل أول الوزارة ، أن الإدارات التعليمية بالمديرية أجرت تجربة دخول طلبة الصف الثانى الثانوى، على منصة الامتحانات اليوم الخميس، استعدادا للامتحانات الإلكترونية والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11/1/2020.

وأكد مدير تعليم القاهرة، أن ذلك يضمن تفعيل أجهزة التابلت لجميع طلبة الصف الثانى الثانوى ، لتجنب المعوقات والمشاكل خلال الامتحان الرسمى، واستيعاب أى تحدى، حيث أكد أنه تم التنبيه على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بأهمية تطبيق التجربة وموافاة إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية صباح اليوم، بتقرير شامل، حيث يتم الدخول على منصة الامتحان مرة بالكود التعريفى ثم مرة بكود الطالب، مع التأكيد على أن جميع المدارس بالإدارة تعمل بكفاءة ومؤهلة للامتحان الكترونيا، واعتبار الأمر هام وعاجل جدا.

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وأشار عطية إلى أنه تم الدخول على المنصة الامتحانية للصف الثانى الثانوى بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنجاح بإدارة المطرية التعليمية استعدادا للامتحانات الإلكترونية تحت اشراف الدكتورة مي شاهين مدير عام الإدارة وإدارة التطوير التكنولوجى، ونجحت التجربة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية تحديث جهاز التابليت الخاص بطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى، قبل دخول الامتحان، مشيرا إلى أنه وجه مسئولى الإدارات التعليمية بالتنبيه على الطلبة بذلك، وكذلك مسئولى التطوير، مضيفا أنه فى حالة حدوث عطل للتابلت الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان يستعين بتابلت المعلم ويؤدى الامتحان به، مضيفا أنه تم التوجيه بسرعة حصر التحويل من علمى لأدبى والعكس من قبل التعليم الثانوى بعد تقديم الطالب لطلب مكتوب يتم الموافقة عليه وكذلك بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مشيرا إلى أن تسليم التابلت هذا العام خاص بالصف الأول الثانوى فقط والطلبة المنتظمين وإذا وجد أجهزة بالمخازن ووجود الوافدين أو الراسبين تكتب مطالبة للعدد وتقدم بمخازن الوزارة لاستلام تابلت مماثل للعام الماضى.