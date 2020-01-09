شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: إنجازات ما بعد 30 يونيو لاقت إقبالا كبيرا عند المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد عبد المقصود ، رئيس محور دعم القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، إن الرضا والقبول بين المواطن والسلطة هام فى المرحلة الحالية على مستوى الشعوب، موضحا أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كان لها العديد من الإنجازات التى لاقت قبولا كبيرا بين المواطنين والسلطة .

وأوضح فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030 ، أن ملف تحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية من الملفات الهامة حاليا خاصة فى ظل التغييرات التى الاقليم وتؤثر على قيمة الدولة المركزية .

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية‪.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة‪(2018-2022)..