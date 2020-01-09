شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنظيم القوافل البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان ومعهد الإنتاج الحيوانى ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية، لأجراء التلقيح الصناعى للماشية.

وتقوم تنظيم الحملات البيطرية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك فى إطار استراتيجية وزاره الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية في الحقل لخدمه الفلاحين والمربين.

ويواصل معهد بحوث التناسليات، تنظيم القوافل البيطرية لخدمه صغار المربيين مجانا فى القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.

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وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن القوافل البيطرية تشمل عمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها فى تغذية الحيوان وعمل لقاء علمي موسع مع المربيين لتشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملة ترقيم وتسجيل الماشية ، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى أذن الحيوان، و تكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية، موضحا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.