شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح كيفية صيام أيام التكفير عن اليمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خصصته للإجابة عن سؤال حول كفارة اليمين بالصيام جاء نصه :" كيفية صيام أيام التكفير عن اليمين.. وهل يجوز تقسيم هذه الأيام أم يشترط التتابع؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"يجوز صيام كفارة اليمين وهي ثلاثة أيام بشكل متقطع وإن كنا نقول أن إطعام المساكين مقدم على الصيام".

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" ولكن إن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع فيجوز مثلا صوم يوم الاثنين هذا الأسبوع ثم الأسبوع المقبل نصوم يوم آخر والثالث فى الأسبوع الذى يليه، ولكن الأولى أن تبرأ الذمة سريعا".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال نصه"هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟"، حيث قال الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب ، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى إجابته عن السؤال:" نعم يجوز وهذا ما اتفقنا عليه فى دار الإفتاء المصرية بحيث تكون قيمة كفارة اليمين ما يأكله الفرد على ألا تقل عن 7 إلى 8 جنيهات بحيث يكون مجموعها من 70 إلى 80 جنيه او 100 جنيه عن العشرة أيام، ويجوز إعطائها لشخص واحد بدلا من 10 على اعتبار أن هذا الشخص سيأكل بها 10 مرات".



وكان سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، جاء نصه :" ما حكم تأخير كفارة اليمين؟" ،وردت عليه اللجنة :" ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل فى الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة".