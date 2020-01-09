شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص 37 فدانا بالبساتين لإنشاء مشروع سكنى لتطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت محافظة القاهرة أرض منطقة الخيالة بنطاق حى البساتين، لبناء مشروع سكنى لتطوير المناطق العشوائية، ومساحته 37,5 فدان والتى سبق اعتماد مشروع تخطيط المنطقة وعرضها على وزير التنمية المحلية، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويضم المشروع إقامة 42 عمارة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية التي يتم إخلائها وإزالتها، بالإضافة إلى إقامة مجتمع سكنى متكامل يضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان حيث يضم إقامة مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبا ونقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبى ومكتب بريد، وكذلك مركز شباب على مسطح 6700 م2 تقريبا ، بالاضافة إلى إنشاء مسجد وكنيسة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الإدارة العامة للأملاك بسرعة تسليم الأراضى للجهات الصادر لصالحها القرار مع التزامها بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ، وإلغاء التخصيص فى حالة عدم قيام الجهة الصادر لصالحها إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو مخالفة الاشتراطات.

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كما وافقت محافظة القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة على عدد من مدارس القاهرة تخليدا لذكراهم وهم البطل الشهيد إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين، والبطل الشهيد ماجد أحمد محمد صبرى، على مدرسة التحرير الإعدادية بنين بالمطرية، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات بإدارة الزيتون التعليمية.

كما وافقت على إطلاق اسم "البارون امبان" على شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة وهو المهندس البلجيكى المؤسس لحى مصر الجديدة وذلك بناء على رغبة العديد من سكان الحى، كما يوجد بالحى قصر يحمل اسمه، وحرص البلجيكى الراحل على تصميم الحى على طراز معمارى مميز، اشتهر به ولا زال حتى الآن بتصاميمه الفريدة من بين أحياء القاهرة.