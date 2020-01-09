شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصول معمل تشخيص وتعريف فيروسات النبات على شهادة الاعتماد والجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور اشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، عن اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات (PVIDL) التابع لمعهد بحوث امراض النباتات – بمركز البحوث الزراعية من المجلس الوطنى الايجاك (EGAC) وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC-17025:2017 وباعتماد هذا المعمل يكون هو ثالث معمل يحصل على شهادة الاعتماد والجودة بالمعهد في مجال تشخيص وتعريف الأمراض النباتية.

وأكد "خليل" في تصريحات لـ ”الخليج 365”،أنه جاري اعتماد معمل رابع وهو معمل تشخيص وتعريف الأمراض البكتيرية، حيث قام فريق التقييم المكون من رئيس الفريق الدكتور عمرو سعيد حنوره (أستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس) ومقيم فنى الدكتور أحمد عبد المنعم (مدير الجودة بمعامل رويال للتفتيش الدولى) فى حضور الدكتورة نفين محمد صبحى مدير ادارة الجودة الشاملة بمركز البحوث الزراعية و فريق العمل بالمعمل المكون من الدكتور احمد عبد العزيز خضر ( مدير الجودة) و د. عمرو احمد عبد الرحيم ( مدير فنى) والدكتور هدى سيد عبد الحليم والدكتورة شيماء احمد عطية واشادت اللجن بكفاءة العاملين من حيث دقة الاختبارات ومطابقتها لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح مدير امراض النبات أن المعمل يقوم بفحص وتشخيص معظم الامراض الفيروسية والفيتوبلازمية الهامة على الحاصيل الاقتصادية ، مشير الى أن لجان الاعتماد بالمعهد قامت بالمراجعة يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 ، وقد منحت الاعتماد للمعمل للكشف عن الامراض الفيروسية التؤمية ومنها فيروس اصفرار وتجعد اوراق الطماطم (TYLCV) والامراض الفيتوبلازمية والتى تصيب المحاصيل الاقتصادية الهامه ومحاصيل الزينة والنخيل واشجار الفاكهة.

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وأضاف أن معمل تشخيص وتعريف الفيروسات (PVIDL) يضم احدث الاجهزة والتقنيات الحديثة للكشف عن فيروسات النباتات. ويضم المعمل نخبة من الكوادر البحثية المدربة والمؤهلة للكشف عن الامراض الفيروسية والفيتوبلازمية الحجرية، كما يقوم المعمل بتطوير طرق فحص جديده متخصصة وفعالة للكشف عن الفيروسات الحجرية والمشاركة فى برامج حصر الامراض الفيروسية فى مصر طبقا لخطة المعهد كما يوفر المعمل كافة المعلومات الفنية والعلمية اللازمة لاجراء تقييم مخاطر الفيروسات النباتية.

كما يقوم المعمل بتدريب شباب الباحثين والاخصائيين على الطرق الحديثة لفحص وتشخيص الامراض الفيروسية كما يشارك المعمل فى تقييم النباتات للمقاومة للفيروسات المختلفة ضم البرنامج القومى للوزارة لإنتاج التقاوى وكذا بالتعاون مع المعاهد البحثية المتخصصة والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى .