شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: وضع برنامج لإعادة تدوير أصول وأملاك الدولة غير المستغلة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وضع برنامج متكامل لإعادة إستغلال وتدوير أملاك الدولة غير المستغلة على مستوى المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن وفق أسلوب علمي، مؤكدا أنه لابد من الحفاظ على حق الدولة وحرمة أراضيها وإزالة أي تعديات عليها فورا وهي مهمة أساسية لكل رؤساء القرى والمدن بإزالة أي تعديات دون تقاعس قائلا «مهمتنا حل المشكلات بعيدا عن المسكنات».

أشار المحافظ في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إهمال هذه الأصول يعد شكلا من أشكال إهدار المال العام وهو ما لن نسمح به خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أهمية استغلال هذه المشروعات وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها من جديد بأفكار غير تقليدية، بما يتواكب واحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم أن «الهجان» قام بجولة مفاجئة على عدد من قرى ومدن المحافظ في إطار جولاته المستمرة للمرور على أماكن تقديم الخدمات ومشروعات المحافظة والالتقاء مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وحلها ميدانيا.

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وتضمنت الجولة بورصة الدواجن الرئيسية على الطريق الزراعي بسندنهور، حيث استمع المحافظ إلى المشكلات التي يعاني منها المشروع من الرئيس التنفيذي له والتي تكمن في إيجاد نقطة أمنية بالبورصة وزيادة المبالغ المالية المحصلة من التجار في الكارتة حيث يعمل المشروع بلائحة قديمة جدا لا تفي بإحتياجات المشروع مما يعرض المشروع للخسارة المستمرة، حيث أكد المحافظ أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل بورصة الدواجن مرة أخرى لخدمة المواطنين في القليوبية وباقي المحافظات كما كانت سابقا، لتصبح قبلة لكل التجار وسيتم عمل التيسيرات اللازمة للملتزمين وتفعيل الغرامات على المخالفين.

كما توجه المحافظ خلال الجولة لتفقد مبنى يتبع المحافظة على الطريق الزراعي بمدينة طوخ والمعروف «بفيلا حامد محمود»، حيث قام المحافظ بتفقدها بالكامل، مشيرا أنه سيتم إستغلال المبنى خلال الفترة المقبلة للنفع العام حيث يعد المبني ذا طابع معماري متميز.

كما شملت الجولة مركز شباب قرية دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث لاحظ المحافظ أثناء الجولة وجود مساحات كبيرة غير مستغلة بمركز الشباب من بينها قطعة أرض قام عدد من الأهالي بالتعدي بالبناء عليها فوجه بإزالة المباني فورا، وقام بالإشراف على عملية الإزالة.

كما طالب المحافظ رئيس المدينة بتعيين حراسة أمنية على الأرض وإخلاء الأرض من أنقاض المباني واتخاذ الإجراءات لإنشاء ملعب قانوني بالقرية واستغلال المساحات الفارغة في إقامة أنشطة يمارسها شباب القرية.

كما تفقد المحافظ خلال جولته مركز شباب ميت الحوفيين إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة بنها أيضا، حيث قام المحافظ بتفقد مركز الشباب وطالب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإهتمام بالأنشطة المقدمة بالمركز والمتابعة المستمرة وإيجاد قطعة أرض لإنشاء ملعب عليها حيث لم يتم إنشاء ملاعب لمركز شباب القرية حتى الآن.