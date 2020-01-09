شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث تفعيل بورصة الدواجن بسندنهور: «ستكون قبلة لكل التجار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل بورصة الدواجن بسندنهور ببنها مرة أخرى لخدمة المواطنين في المحافظة وباقي المحافظات كما كانت سابقا، لتصبح قبلة لكل التجار، مشيرا إلى أنه سيتم عمل التيسيرات اللازمة للملتزمين وتفعيل الغرامات على المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة على عدد من قرى ومدن المحافظة في إطار جولاته المستمرة للمرور على أماكن تقديم الخدمات ومشروعات المحافظة والالتقاء مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وحلها ميدانيا.

Advertisements

واستمع الهجان إلى المشكلات التي يعاني منها المشروع من الرئيس التنفيذي له والتي تكمن في إيجاد نقطة أمنية بالبورصة وزيادة المبالغ المالية المحصلة من التجار في الكارتة، حيث يعمل المشروع بلائحة قديمة جدا لا تفي باحتياجات المشروع مما يعرض المشروع للخسارة المستمرة.

وتفقد المحافظ مركز شباب دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث لاحظ أثناء جولته وجود مساحات كبيرة غير مستغلة بمركز الشباب من بينها قطعة أرض قام عدد من الأهالي بالتعدى بالبناء عليها فوجه بإزالة المباني فورا، وقام بالإشراف على عملية الإزالة، كما طالب رئيس المدينة بتعيين حراسة أمنية على الأرض وإخلاء الأرض من أنقاض المباني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات لإنشاء ملعب قانوني بالقرية واستغلال المساحات الفارغة في إقامة أنشطة يمارسها شباب القرية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ، مركز شباب ميت الحوفيين إحدي القرى التابعة لمركز ومدينة بنها أيضا، حيث قام بتفقد مركز الشباب مطالبا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالأنشطة المقدمة بالمركز والمتابعة المستمرة وإيجاد قطعة أرض لإنشاء ملعب عليها، حيث لم يتم إنشاء ملاعب لمركز شباب القرية حتى الآن.

وتوجه المحافظ لتفقد مبني يتبع المحافظة على الطريق الزراعي بمدينة طوخ والمعروف (بفيلا حامد محمود)، حيث قام المحافظ بتفقدها بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال المبنى خلال الفترة المقبلة للنفع العام، حيث يعد المبني ذا طابع معماري متميز.

جولة محافظ القليوبية في عدد من قرى ومدن المحافظة

جولة محافظ القليوبية في عدد من قرى ومدن المحافظة

جولة محافظ القليوبية في عدد من قرى ومدن المحافظة

جولة محافظ القليوبية في عدد من قرى ومدن المحافظة

جولة محافظ القليوبية في عدد من قرى ومدن المحافظة

جولة محافظ القليوبية في عدد من قرى ومدن المحافظة