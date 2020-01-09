شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن الطريق الدائري الإقليمي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج لكوبري التقاطع مع طريق بنها- المنصورة، في القليوبية من أعمال المنفعة العامة.

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