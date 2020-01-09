شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل المنيا لتفقد عدد من المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة المنيا، صباح الخميس، حيث استقبله اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتفقد عدد من المشروعات القومية، من بينها محطة معالجة مياه مدينة المنيا الجديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر.

ويتوجه الوزير إلى مشروع تطوير العشوائيات «مدينة العمال»، ومشروع الوحدات السكنية الجديدة، ثم محطة مياه الشرب بأبوقرقاص بطاقة 204 ألف متر مكعب/ يوم، كما يتفقد محطة المعالجة بمدينة المنيا بطاقة 90 ألف متر مكعب/ يوم.

وقدم المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز مدينه المنيا الجديدة عرضاً تفصيلياً حول عدد من المشروعات الجاري العمل بها في مدينة المنيا الجديدة.