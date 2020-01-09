شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير امتحانات الطلاب بالبحيرة لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الخميس، تأخير جميع الامتحانات بالفترتين الصباحية والمسائية فى المحافظة لمدة ساعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

كان المحافظ قد قرر تأجيل الامتحانات من السبت الماضي إلى اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتواصل محافظة البحيرة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع بالمحافظة، وخصوصاً مركزى إدكو ورشيد الساحليين، واللذين كانا من أكثر مراكز المحافظة تأثرًا نتيجة سقوط أمطار غزيرة على مدار يومين.