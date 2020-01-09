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إغلاق ميناء البرلس بكفرالشيخ لسوء الأحوال الجوية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد ببرج البرلس بكفرالشيخ، إغلاق الميناء لليوم الثامن على التوالي ومنع إصدار أي تصاريح لأي مركب صيد للإبحار في البحر المتوسط، لاستمرار الرياح العاتية، وارتفاع أمواج البحر المتوسط بصورة كبيرة.

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وأوضح الدسوقي، فى بيان الخميس، أن أصحاب المراكب قاموا بزيادة تأمين مراكبهم داخل حوض الرسو بالميناء لحمايتها، نظرا لتلاطم الأمواج داخل حوض الميناء ولتفادي ارتطام المراكب ببعضها.

وتتعرض محافظة كفرالشيخ منذ أمس لأمطار رعدية شديدة أغرقت الشوارع، حيث تحولت شوارع النجوع والقرى إلى بحيرات.

من جانبه، أصدر المحافظ جمال نورالدين تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.

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