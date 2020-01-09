شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوى تكشف عن الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المدارس الثانوى ببعض المحافظات خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 7 يونيو المقبل، موضحة أن للطالب استمارتين أحدهم ورقية والأخرى الكترونية ويتسلم الطالب بنفسه الكود وكلمة السر ثم يقوم بتسجيل الاستمارة الالكترونية ويسلمها للمدرسة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

وحددت المدارس الأوراق المطلوبة لكتابة الاستمارة الورقية فى المدرسة منها، شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر و2 طابع مشروعات تعليمية من صندوق البريد ورسم بمبلغ 102 جنيه رسوم التقدم للامتحان وإيصال السداد ورسم بمبلغ 14 جنيه إعادة قيد من مكتب البريد، إضافة إلى أن الطلاب الراسبون يكتبون استماراتهم مع مسئول شئون الطلبة بالمدارس.

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وكانت الوزارة أعلنت أن أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020. وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة الربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أايم الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012، 2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورةي مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدما لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم القتدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم. ويحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدما باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وأيضا الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانون ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، مشددة على أنه فى حالة اعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237ـ بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.







