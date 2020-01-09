شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس شديد البرودة وموجة صقيع بسانت كاترين والصغرى تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مدينة سانت كاترين تشهد طقس شديد البرودة، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين صفر و درجتين تحت الصفر، وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأجواء شديدة البرودة بسانت كاترين سببها الطبيعة الجبلية هناك ويتسبب الطقس فى موجة صقيع وتكون الثلوج على القمم الجبلية .

وتشهد مدينة سانت كاترين اليوم انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة بسانت كاترين العظمى 09 والصغرى 0 فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 ، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.

وساد أمس الأربعاء، نشاط للرﻳﺎح اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻏﻠﺐ اﻻﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة.