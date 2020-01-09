شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق فيلا إيهاب توفيق..وماس كهربائى سبب الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق منذ قليل، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وفى سياق آخر، كان لقى طفلين مصرعهما نتيجة لاختناقهم بحريق شقة سكنية بمنطقة أبو رواش التابعة لدائرة قسم كرداسة، بسبب ماس كهربائى، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل الشقة السكنية، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على الحريق بالمكان، فيما تم نقل الجثتين للمستشفى.

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كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

كما نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وأنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى الحوامدية، وتم الدفع بـ 4 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.