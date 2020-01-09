شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى فيلا الفنان إيهاب توفيق.. وأنباء عن مصرع والده فى الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب منذ قليل، حريق هائل فى فيلا الفنان إيهاب توفيق وأنباء عن وفاة والده، حيث نشر أحد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور عبر صفحته للحادث، مشيرًا إلى أنها صور فيلا إيهاب توفيق بعد الحريق الذى نشب به، وبينت الصور تواجد سيارة إسعاف، مؤكدًا أن والد النجم الكبير لقى حتفه فى الحادث.

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وحتى الآن لم يصدر تصريح من الفنان إيهاب توفيق ينفى أو يؤكد الخبر.. وسنوافيكم بالتفاصيل..