شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير السماعات والقواقع والعلاجات لضعاف السمع بالمجان ضمن مبادرة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى توفير السماعات والقواقع اللازمة للأطفال ضعاف السمع الذين يتم علاجهم فى مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع بين الأطفال حديثى الميلاد، مضيفة أن الأطفال الذين يكتشف إصابتهم بضعف السمع تصرف لهم القواقع والسماعات والأدوية بالمجان من مراكز الإحالة بالمحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة متاحة للجميع فى كل المحافظات وينبغى الحرص عليها، وتابعت: لابد من توجيه جميع الأطفال بعد الميلاد إلى مكاتب الصحة لإجراء المسح .

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لـ243 ألفًا و697 طفلاً حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.

Advertisements

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه جرى تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.

وأضاف، أنه جرى تحويل 21597 طفلاً لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذى يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى الوحدة نفسها، مضيفاً أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة فى المحافظة لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته وأكد أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.