شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف الحالة المرورية بشارع النيل والبحر الأعظم اتجاه الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع البحر الأعظم، اليوم الخميس، سيولة مرورية فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه المعادى، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، فيما ظهرت كثافات متحركة مع النفق المؤدى الى شارع النيل بسبب التزامن مع خروج الموظفين والمدارس.

وظهرت كثافات متحركة على الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء وتباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

ورصدت كاميرات ”الخليج 365”، حالة الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء وتباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.