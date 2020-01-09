وزير النقل يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير كوبرى إمبابة المخصص لحركة القطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير كوبري إمبابة على النيل، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتجديد وتطوير الكوبري الذى تمر عليه القطارات، حيث بلغت نسبة تنفيذها 92%، والتقى خلال الجولة المهندسين والفنيين واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع والتي تشمل إزالة وإعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد العلوية وصيانة درابزينات مشايات الكوبري وفك وإستعدال الأجزاء الجانبية الخاصة بممشى الكوبري. وتشمل أعمال التطوير صيانة الأجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية وتنفيذ وتركيب شبكة الإنارة لمشايات السيارات والأفراد وتنفيذ وتركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المُتحركة وأعمال الدهان. ووجه وزير النقل بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الاعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد مع مراعاة إتخاذ كافة تدابير واجراءات السلامة والامان أثناء عمليات التنفيذ للحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري . Advertisements جدير بالذكر أن كوبري امبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها ( 11 كوبري ) والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانيه من جهة امبابة متحركة بالدوران بطول اجمالي للكوبري 490 متر ويحمل خطي سكة حديد ومشايتان جانبيتان للسيارات الصغيرة ومشايتان علويتان للأفراد ويبلغ اجمالي عرض الكوبري 18 متر.









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