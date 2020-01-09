شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك بمبادرة حياة كريمة بأسوان لدعم تنمية القرى الأكثر فقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان بما لها من خبرات فى تنمية المجتمع فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالعمل على تنمية القرى الاكثر فقرا فى محافظة أسوان، بهدف تحقيق واحداث تنمية مستدامة فى تلك القرى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع بإشراف من الدكتور عبدالله جلال عميد الكلية.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان تم عمل تدريب واختبار عملى لعدد 31 شابا من شباب قرية الحكمة بأسوان على مهن فنية متنوعة منهم عدد 16 شاب على مهنة "فنى كهرباء" وعدد 14 متدرب من الشباب على اعمال السباكة الصحية للمنازل "فنى سباك صحى"، وذلك لإحداث توازن فى تلك المجتمعات وخلق فرص عمل بها للقضاء على البطالة.

وتابع البيان أن جامعة حلوان تعد من أولى الجامعات التى تفاعلت مع مبادرة "حياة كريمة" من حيث تطوير مفردات هذة المبادرة من خلال إستحداث بنود بها اتدريب الشباب على مهن وحرف فنية تتميز بها الجامعة فى تخصصات عملية متعدده يحتاجها سوق العمل لخلق فرص عمل للشباب وسكان المناطق الأكثر إحتياجا لإحداث تنمية مستدامة فى تلك المناطق.

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وقال حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن تفعيل مبادرة حياة كريمة تأتى على رأس أولويات الجامعة فى خططها التنفيذية للتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والوزارات المعنية والبنوك بهدف الإستفادة من خبرات الجامعة وكلياتها المتنوعة وخبرات أساتذتها الواسعة فى مجالات عدة منها الطبية ومنها الفنية و الصناعية و المجتمعية وذلك اسهاما فى رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل لسكان المناطق والقرى الاكثر إحتياجا إيمانا بالدور الريادى والمجتمعى الذي تتميز به الجامعة فى هذه المجالات.

وأشار إلى ذلك بما قامت بة كلية التعليم الصناعى فى تدريب 31 شابا على اعمال فنية ومهارية مهمة يحتاجها المجتمع وسوق العمل لخلق فرص عمل لهم مثل التدريب فى تخصصات "فنى كهرباء وفنى سباك صحى" والذى تم بالمشاركة مع جمعية التطوير والتنمية من خلال برتوكول بين الجمعية والجامعة وذلك تنسيقا بين الجامعة والمجتمع المدنى.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله جلال عميد الكلية إن جامعة حلوان كانت سباقة فى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة فور إطلاقها من رئيس الجمهورية منذ مايقرب من ستة أشهر من خلال العديد والعديد من الفاعليات المختلفة والمتنوعة وكذا القوافل الطبية والمجتمعية والدورات التدريبية التى تهدف الى التنمية المستدامة فى المجتمع المصرى حتى يحيا جميع افراد الشعب حياة كريمة.