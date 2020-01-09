شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس الفنية بتخفيض الكثافات لتطبيق منظومة الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس الفنية بالعمل على تخفيض الكثافات الطلابية فى الفصول لتصل إلى 40 طالبا فقط، حتى تتمكن من تطبيق البرامج المحدثة بفاعلية وكفاءة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات التعليمية ستقوم بموافاة الوزارة بمتوسط الكثافة داخل فصول مدارس التعليم الفنى، مع تقديم إفادة بمقترح عدد الفصول الدراسية اللازم إضافتها بكل إدارة لكل نوعية لتصبح الكثافة الطلابية فى حدود 40 طالبا بكل فصل دراسى، بما يسمح باستيعاب أعداد الطلاب المتوقع زيادتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذه الخطوة تأتى هذا فى إطار استكمال برنامج تطوير منظومة التعليم الفنى، والذى كان قد بدء تطبيقه رسميا فى 105 مدارس فنية منتشرة فى محافظات الجمهورية.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التحديث التدريجى لكافة البرامج التعليمية لكافة المهن حسب منهجية الجدارات ، واستمرارية وزارة التربية والتعليم في تطبيق البرامج المحدثة في كافة مدارس التعليم الفني على المستوى القومى.

جدير بالذكر أن الوزارة استطاعت تطوير 36 مهنة من إجمالي 100 مهنة في التعليم الفني ، تدريس المناهج الجديدة القائمة على الجدارات فى 105 مدارس في أنحاء الجمهورية ومن من المقرر أن تنتهي الوزارة من تطوير جميع المهن بنظام الجدارات خلال 3 سنوات من الآن.

ويحصل طالب الجدارات على شهادتين وليست شهادة واحدة ، حيث سيحصل على شهادة الدبلوم العادية ، بالاضافة إلى شهادة بها قائمة الجدارات لعرضها وقت التقدم لأي فرصة عمل ، مشيرًا إلى أن لو الطالب رسب في أي جدارة من الجدارات لن يحصل على شهادة الدبلوم في النظام الجديد.

واوضحت الوزارة المناهج القائمة على نظام الجدارات تمت مع رجال الصناعة في مصر لتلبية احتياجات سوق العمل حاليا ، و مواصفات الخريج المطلوب لسوق العمل ، والتخصصات الجديدة المطلوبة ، وحصلنا منهم على قائمة التخصصات المطلوبة حاليا وطورنا المناهج بناءا على هذا الأساس.